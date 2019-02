Vier Jahre hat sie gekämpft, nun ist Avril Lavigne (34) zurück. Die "Complicated"-Interpretin hatte sich nach einer schweren Borreliose-Erkrankung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2014 wurde die Infektionskrankheit diagnostiziert, nachdem sich die Sängerin bei ihren Auftritten immer schwächer gefühlt hatte. Nun also legt die Kanadierin mit "Head Above Water" ein neues Album vor und verkündet zugleich die gute Nachricht ihrer Genesung.

"Ich habe viel durchgemacht", erzählt Avril in der aktuellen Ausgabe des People Magazins. Sie habe in dieser schweren Zeit aber auch viel gelernt, was ihr jetzt nütze. "Wenn du das durchlebst, erkennst du, wie erfüllend die einfachen Dinge sein können – Dinge die ich noch machen konnte, zum Beispiel am Morgen aufzustehen, in die Küche zu gehen und eine Tasse Kaffee zu holen." Die 34-Jährige ergänzt: "Es hat mich Geduld gelehrt, es hat mich anwesender gemacht. Das war eine wunderbare Lektion."

Auf ihrem langen Weg, erzählt Avril, habe ihr die Musik sehr geholfen. Sie "hat mich aufgebaut und dafür gesorgt, dass ich mich besser fühle". Am Anfang habe sie selbst gar nicht gemerkt, dass sie an einem neuen Album arbeite. "Ich habe mich während der Genesung einfach ganz natürlich dem Songwriting gewidmet." Förderlich sei auch gewesen, dass sie ein sehr spiritueller Mensch sei und sich Gott zuwenden konnte, um Erleichterung zu erfahren.

Chung Sung-Jun / Getty Avril Lavigne bei ihrem Konzert in Seoul

Instagram / avrillavigne Avril Lavigne im Tonstudio

David Needleman Avril Lavigne, Musikerin

