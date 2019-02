Geht es Justin Bieber (24) wieder besser? Erst gestern wurde öffentlich, dass der Sänger unter Depressionen leide. Auf das Drängen seiner Gattin Hailey Baldwin (22) habe sich der 24-Jährige mittlerweile in eine Therapie begeben, in der Justin hauptsächlich seinen großen Erfolg in bereits so jungen Jahren verarbeite. Trägt die Behandlung schon Früchte? Am Mittwoch wurde der Kanadier lächelnd in New York City gesichtet!

Wie Daily Mail berichtet, sei Justin mit seinem langjährigen Vertrauten Pastor Carl Lentz unterwegs gewesen. Nach etwa vier Stunden hätten sie gemeinsam in bester Laune ein Bürogebäude verlassen. Wie ein Insider dem Blatt verriet, sei Justin sehr positiv gegenüber seiner Therapie gestimmt. "Seine Emotionen sind hart für ihn, aber er weiß, dass seine Beratung, so schmerzhaft sie auch sein mag, das ist, was er gerade braucht", teilte die Quelle mit. Außerdem sei der "Baby"-Interpret bereit, grundlegende Probleme aufzudecken, um sein weiteres Leben reibungslos weiterführen zu können.

Einer von Justins größten Wünschen sei es nämlich Vater zu werden – und das am Liebsten früher als später. Er wolle sich sicher sein, dass Biebs in bester gesundheitlicher Verfassung eine Familie gründe, führte der Informant aus.

Splash News Justin Bieber im Februar 2019

Anzeige

Splash News Justin Bieber im Februar in New York City

Anzeige

Splash News Justin Bieber am 13. Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de