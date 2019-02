Til Schweiger (55) ist seit Kurzem wieder solo! Der Schauspieler und seine Ex-Freundin Francesca Dutton gaben vergangene Woche überraschend ihr Liebes-Aus bekannt – und das nach nur drei Monaten Beziehung. Doch anders als bei anderen Paaren scheinen die beiden diese Entscheidung im Guten und einvernehmlich getroffen zu haben: Til versicherte nun, dass er und Francesca auf jeden Fall Freunde bleiben wollen.

Eine öffentliche Schlammschlacht werde es bei den beiden auf keinen Fall geben – ganz im Gegenteil. Der Leinwand-Star schwärmt noch immer in den höchsten Tönen von der 32-Jährigen. Sie sei ein toller und empathischer Mensch. "Sie wird als Freundin in meinem Leben bleiben. Unsere jahrelange Freundschaft wird weiter bestehen", erklärte Til im Interview mit Gala.

Schon kurz nachdem das Beziehungsende bekannt wurde, sprach der 55-Jährige ganz offen über die Trennungsgründe: "Wir haben nach der anfänglichen, unglaublichen Euphorie feststellen müssen, dass unsere Lebensentwürfe doch so nicht zusammenpassen." Francesca arbeite viel in London und Los Angeles, er selbst habe seinen Mittelpunkt in Deutschland.

Instagram / tilschweiger Til Schweiger und Francesca Dutton in Los Angeles

ActionPress / Wand, Oliver Til Schweiger bei einer "Honig im Kopf"-Party

Becher/WENN.com Til Schweiger mit Francesca Dutton in Hamburg

