Pietro Lombardi (26) ist momentan auf Erfolgskurs! Der Sänger landete in den vergangenen Monaten einen Hit nach dem anderen und wird von seinen Fans mehr gefeiert denn je. Doch nicht alle halten so große Stücke auf den Musiker. Pietro traf nun persönlich auf einen seiner wohl härtesten Kritiker – und zwar ausgerechnet beim DSDS-Casting: Kandidat Valentin Mehinagic lästerte über den Juror – ob er sich damit seine Chance auf die große Karriere schon verbaut hat?

Der 20-jährige Kandidat nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund! Sein Casting-Auftritt ist in der Folge vom heutigen Samstag zu sehen. Doch diese lustige Szene wollte RTL den Zuschauern wohl nicht länger vorenthalten. In einem kurzen Clip zeigt der Sender schon jetzt Valentins verbale Klatsche gegen den Chartstürmer. "Pietro ist, glaube ich, einfach nicht so die hellste Leuchte", erklärte er in einem Interview. Autsch, ganz schön fies! Aber es kommt noch besser. Der BWL-Student zweifelt nicht nur den Intellekt des gebürtigen Italieners an, sondern auch sein Gesangstalent: "Ich würde nicht sagen, dass er der beste Sänger ist."

Zu dumm nur, dass die Juroren – einschließlich Pietro – Valentins Diss mitbekommen haben. Dem Kandidaten ist das dann doch ziemlich unangenehm. Der "Phänomenal"-Interpret aber nimmt es ganz gelassen – und vor allem professionell. "Ich bewerte dich jetzt auch nicht danach, ob du mich cool findest. Ich bin ein fairer Mann", versicherte er. Ob Valentin die Jury mit seiner Performance trotzdem überzeugen kann, erfahren die Fernsehzuschauer am heutigen Samstag ab 20.15 Uhr auf RTL.

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentin Mehinagic beim DSDS-Casting 2019

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury von 2019

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi, Jurymitglied bei DSDS 2019

