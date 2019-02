Kleine Pause für Anne Wünsche (27)! Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hält ihre über 450.000 Follower via Social Media regelmäßig über ihr Leben auf dem Laufenden. Auch ihre Trennung von ihrem jahrelangen Freund Henning Merten verheimlichte sie ihren Fans nicht. Doch nun müssen Annes Anhänger für eine gewisse Zeit ohne Updates von ihrer Lieblings-Influencerin auskommen: Wegen einer Operation will sich die zweifache Mutter vorerst aus dem Netz zurückziehen!

"Morgen habe ich eine OP, da bei mir eine Zyste in der Gebärmutter gefunden wurde. Die letzten Wochen waren sehr anstrengend für uns alle. Ich bin leider körperlich sehr anfällig und daher wurde mir empfohlen, mir diese Pause zu nehmen", erklärte die 27-Jährige auf Instagram. Diesen Rat nehme sie auch sehr ernst – immerhin gehe die Gesundheit immer vor, so die gebürtige Meißenerin. "Es wird die erste Pause nach acht Jahren Öffentlichkeit sein. Ein wirklich komisches Gefühl, da ich immer für euch versucht habe, weiterzumachen, egal wie schwer es war. Aber es wird mir auch mal guttun, da bin ich mir sicher", betonte Anne und versprach: Wenn alles gut laufe, werde sie sich am Donnerstag wieder melden.

In ihrem Beitrag machte sie aber auch deutlich, dass sie ihre Community sehr vermissen werde. "Ich danke allen Lieben um mich herum, die mich in dieser Phase unterstützen", beendete sie ihren Post. Was haltet ihr von einer Social-Media-Pause? Stimmt ab!

Collage: Instagram / henning.merten Henning Merten und Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / grasreh91 Bestätigt Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche und Henning Merten mit ihren Kids Miley und Juna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de