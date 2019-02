Friends ist bei Courteney Cox (54) und Jennifer Aniston (50) Programm! Die zwei Schauspielerinnen standen zehn Jahre lang Seite an Seite als Rachel Green und Monica Geller für die berühmte Sitcom vor der Kamera. Jetzt haben die Frauen bewiesen, was für eine große Freundschaft auch hinter den Kulissen der Kultserie entstanden ist: Sie begeistern ihre Fans mit einem Schnappschuss zu Jennifers 50. Geburtstag!

Auf dem Foto, das Courteney auf ihrer Instagram-Seite postete, sind beide Schauspielerinnen zusammen zu sehen, wie sie Kopf an Kopf glücklich in die Kamera lächeln. “Die Welt wurde definitiv heller an dem Tag, an dem dieses Mädchen geboren wurde”, steht unter dem Foto. “Alles Gute zum Geburtstag, Sweetheart! Ich liebe dich!” Fans von Jennifer und Courteney sind von dem Freundschaftsbeweis begeistert. “Rachel und Monica für immer”, kommentiert ein Follower das Foto.

Die “Friends”-Darstellerinnen blicken auf eine langjährige Freundschaft mit den üblichen Höhen und Tiefen zurück. Zuletzt gab es Zoff zwischen den beiden, weil Courteney nach Jennifers Trennung von Justin Theroux (47) weiterhin mit dem Schauspieler befreundet blieb. Für Streit sorgte außerdem Courteneys Verlobter Johnny McDaid (42), neben dem sich Jennifer wie das dritte Rad am Wagen gefühlt haben soll.

