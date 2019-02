So sind die Kids von Beyoncé (37) und Jay-Z (49)! Eigentlich halten sich die Knowles-Carters sehr bedeckt, wenn es um ihr Familienleben geht. Die große Tochter Blue Ivy (7) begleitet ihre Superstar-Eltern nur bei wenigen, ausgewählten Events und die Zwillinge Rumi und Sir werden nur ganz selten mal fotografiert und auf Beyoncés Webseite gepostet. Zum Glück gibt es ja noch Oma Tina Knowles (65), die gerade mal wieder aus dem Familien-Nähkästchen plauderte.

Die Großmutter sagte stolz, Blue Ivy trete in die Fußstapfen ihrer Mama! "Blue ist Queen Bee ­– sie ist die zweite Königin", erzählte sie Page Six gerade bei der For The Love of our Children Gala. Tina verriet außerdem, welche Charaktere Rumi und Sir eigentlich seien. "Das Mädchen wird wirklich mal die Welt erobern und der Junge ist eher gelassen. Er chillt wie sein Vater", sagte Beyoncés Mutter.

Tina hielt bei der Gala eine Rede. Sie wurde vom National Cares Mentoring Movement veranstaltet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Armut unter Afroamerikanern zu verringern und konzentriert sich dabei vor allem auf die Arbeit mit betroffenen Kindern. Alicia Keys (38) war bei der Gala die Ehrenvorsitzende.

Stephen Lovekin / Getty Images Tina Knowles bei der Premiere von "Obsessed" 2009

Beyonce.com Beyoncé mit ihren Zwillingen Sir und Rumi Carter

Theo Wargo/Getty Images Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé in New Orleans, Louisiana

