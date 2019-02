Niemand interessiert sich offenbar für Lindsay Lohan (32)! Die Skandalnudel wollte eigentlich mit ihrer neuen MTV-Reality-Show wieder hohe Wellen schlagen. In "Lindsay Lohan’s Beach Club" sollten die Fans die Schauspielerin beim Betrieb eines hippen Strandclubs auf der griechischen Luxusinsel Mykonos begleiten. Leider will keiner wissen, was LiLo da am Strand so macht: Die Quoten der Show lassen sehr zu wünschen übrig.

Nur 472.000 Fans schalteten laut Fox News vergangene Woche ein, womit der Sender bereits rund 60 Prozent der Zuschauer seit der Pilotsendung verlor. Die Show wurde schon im Voraus auf Montag nach 22 Uhr verschoben – eigentlich lief "Lindsay Lohan’s Beach Club" bei MTV zur Primetime am Dienstag um 20 Uhr. Doch statt wilder Partys in Griechenland bekommen die Zuschauer jetzt bereits bekanntes Programm zu sehen: Aktuell laufen die Wiederholungen von Teen Mom.

Ein Experte des TV-Magazins Programming Insider erklärte gegenüber Page Six, warum die Leute wohl abspringen: "Lindsay Lohan war mal ein großer Name, eine Klatsch-Sensation. Jeder rannte ihr hinterher. Die Menschen waren am Anfang neugierig. Sie wollten wissen, was aus ihr geworden ist. Sie checkten die Show aus. Die war nicht sehr gut. Sie kamen nicht zurück." Ob die Sendung noch vor dem Ende von Staffel eins abgesägt wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan auf Mykonos

Anzeige

Oscar Gonzalez/WENN.com Lindsay Lohan in Madrid, 2017

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de