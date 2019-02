Offene Worte von Hailey Bieber (22)! Im vergangenen Jahr sorgte das Model für die Überraschung: Die Beauty gab ihrem Freund Justin Bieber (24) nach nur wenigen Monaten das Jawort. Seitdem zeigen die Blondine und der Sänger immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Ziehen jetzt aber etwa dunkle Wolken am Liebeshimmel auf? In einem Interview mit ihrer Modelfreundin Kendall Jenner (23) gab Hailey offen zu: Sie hat Angst davor, so jung schon eine Ehefrau zu sein!

Für ein Valentinstag-Spezial von Kendalls ZAZA World Radio-Serie plauderte die 22-Jährige offen über ihre Ehe mit dem Biebz. Laut Hailey hielt Justin in einem "seltsamen Zwischenstadium" während ihrer On-Off-Romanze um ihre Hand an. Die Beziehung zu dem Sänger sei ihre erste ernsthafte Liaison. Sie erklärte: "Es ist definitiv beängstigend, so jung und schon verheiratet zu sein. Es ist eine beängstigende Sache, aber es ist auch die Person, in die ich seit so vielen Jahren verliebt bin. Das ist das Beste daran. Er ist wie mein bester Freund." Ganz perfekt sei seit ihrem ersten Treffen im Jahr 2009 allerdings nicht alles gewesen: "Es sind negative Dinge passiert, über die wir noch reden und die wir durcharbeiten müssen."

Nachdem sie sich 2018 wieder getroffen hatten, nur sechs Monate nach Justins Trennung von Selena Gomez (26), wurden sie ein Paar. "Wir waren vorher nicht wirklich zusammen. Wir waren Freunde und dann waren wir mehr und dann waren wir gar nichts mehr. Und dann haben wir sehr lange nicht mehr gesprochen", erzählte Hailey.

