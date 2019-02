Jennifer Lopez (49) gibt alles für einen Stripper-Film! Wenn man bei J.Lo nicht über ihre Musik oder ihre Schauspielerei redet, dann wahrscheinlich über ihren unglaublichen Körper. Obwohl Jen an der Fünfzig kratzt, ist sie mega fit und straff. Gute Gene und regelmäßiges Work-out mit einem Personal Trainer sorgen für den Bomben-Body. Doch das reichte nicht mehr: Für ihren neuen Film machte die Diva Ende Januar eine strikte Diät.

In der Show von Ellen DeGeneres (61) sprach Jennifer am Mittwoch über die Challenge: "In 'Hustlers' spiele ich eine Stripperin, dafür bereite ich mich vor. Meine Trainerin meinte: 'Lass uns was machen, was richtig was bewirkt.'" Der Vorschlag: Die 49-Jährige solle für zehn Tage komplett auf Kohlenhydrate und Zucker verzichten. "Das esse ich am meisten. Ich meinte deshalb so: 'Komplett? Kalter Entzug?'", gab die Beauty zu.

Nach einigen Tagträumen von Brot habe sie sich aber daran gewöhnt. "Du fühlst dich, als seist du in einem Paralleluniversum, als seist du abhängig und du denkst die ganze Zeit daran", erzählte der Popstar von der Diätzeit. Ihr Liebster Alex Rodriguez (43) habe auch mitgemacht und die beiden haben die Herausforderung erfolgreich gemeistert. Ein Instagram-Post von Jennifer vom Ende der Challenge zeigt, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. Dennoch schrieb sie dazu: "Tag neun und ich fühle mich als ob ich Tag zehn nicht abwarten kann."

Anthony Maule / MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

Pikachu / MEGA Jennifer Lopez in Gym-Kleidung

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

