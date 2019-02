Fast wäre sich dieses frisch vermählte Couple nie begegnet! Liam Hemsworth (29) und seine Liebste Miley Cyrus (26) gelten spätestens nach ihrer Hochzeit als das absolute Traumpaar in Hollywood. Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben im Jahr 2010 am Set des Liebesfilms "Mit Dir an meiner Seite" – und es habe damals sofort zwischen ihnen gefunkt. Kürzlich verriet der gebürtige Australier jedoch, dass es dazu beinahe nie gekommen wäre!

"Es war der erste Job, den ich in den USA gekriegt habe und den bekam ich genau drei Monate vor dem Ablauf meines Visums. Und eigentlich hatten sie schon jemand anderen für die Rolle gecastet", erinnerte sich Liam in einem Interview in der TV-Show Today. Dann habe sich sein Manager plötzlich doch noch bei ihm gemeldet und ihm gesagt, dass er den Part in der Nicholas Sparks-Verfilmung bekommen hatte. "Er sagte: 'Mit dem anderen Jungen hat es nicht funktioniert. Du musst mit Miley spielen.' Ich bin in den Raum gegangen und alle haben geklatscht. 'Wir hätten dich gleich nehmen sollen!' Und ich nur so: 'Okay, danke, super'", fasste er die Situation amüsiert zusammen.

Doch der 29-Jährige und Miley haben auch schon schwere Zeiten durchgestanden: Bereits mehrere Trennungen und eine Verlobung liegen hinter den beiden. Die dazugehörige Hochzeit wurde erst im vergangenen Juli abgesagt. Nun sind sich Insider allerdings sicher: Der Schauspieler und seine Liebste sollen jetzt nicht mehr an ihrer Beziehung zweifeln.

