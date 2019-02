Am Valentinstag schwelgte Miley Cyrus (26) in Hochzeitserinnerungen! Die Sängerin und ihr Langzeitfreund Liam Hemsworth (29) haben sich erst im Dezember das Jawort gegeben. Obwohl es schon etliche Gerüchte rund um ihre Heirat gab, kam die tatsächliche Zeremonie an Weihnachten für die meisten Fans der beiden Schauspieler total überraschend. Zum Tag der Liebe teilte Miley jetzt einige süße Hochzeitsfotos mit ihren Followern!

Auf Instagram postete die 26-Jährige gleich sechs Bilder von ihrem großen Tag und eines wird bei diesen Pics sofort klar: Liams und Miley Hochzeit war total ausgelassen! Braut und Bräutigam tanzen darauf, lachen und albern rum. Ein Schnappschuss zeigt aber auch, wie romantisch das Jawort der beiden war. Darauf sieht man die Turteltauben in inniger Umarmung unter ihrem Traubogen. "Danke, dass du dich immer zu mir runterbeugst, um mich zu umarmen. Ich verspreche, ich werde mich immer auf meine Zehenspitzen stellen, um dir auf halben Weg entgegen zu kommen. Ich liebe dich mein Valentinsschatz!", schrieb sie zu dem süßen Bild.

Vielleicht ist Miley ja gerade deshalb so sehr in Throwback-Stimmung, weil sie in letzter Zeit so oft auf ihren frischgebackenen Ehemann verzichten musste. Der Hunger Games-Star wurde wegen Nierensteinen im Krankenhaus behandelt. Miley musste daher nicht nur alleine zu den Grammys, sie musste ihn auch bei seiner eigenen Filmpremiere vertreten.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth an ihrem Hochzeitstag

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Liam Hemswoth und Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Schauspielerin



