Die britische Staatsanwaltschaft hat eine Entscheidung getroffen! Prinz Philip (97) hatte am 17. Januar 2019 einen Autounfall verursacht, in den zwei Frauen und ein Säugling verwickelt waren. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. rammte mit seinem Land Rover in der Nähe des Sandringham-Anwesens der Königsfamilie in Ostengland den Kleinwagen. Nun wurde offiziell verkündet, dass keine Klage gegen Philip erhoben wird.

Die Entscheidung fiel nur wenige Tage, nachdem der Buckingham Palace mitteilte, dass der 97-Jährige das Autofahren aufgeben würde. "Wir haben alle Umstände in diesem Fall berücksichtigt, einschließlich der Höhe der Schuld, des Alters des Fahrers und des Führerscheinentzugs", erklärte Chris Long von der Staatsanwaltschaft laut Fox News. Es sei beschlossen worden, dass es nicht im öffentlichen Interesse liegen würde, den Fall zu verfolgen. Es gibt keine Altersobergrenze für Fahrer in Großbritannien. Fahrer über 70 Jahre sind nur verpflichtet, ihren Führerschein alle drei Jahre zu erneuern und die Behörden über alle medizinischen Probleme zu informieren.

Nach dem Unfall benötigte Philip Hilfe, um aus dem Fahrzeug zu steigen – doch er blieb unverletzt. Die beiden Frauen im anderen Auto trugen leichte Verletzungen davon. Der Säugling blieb zum Glück unversehrt. Der Prinz entschuldigte sich in einem Schreiben und erklärte, dass die Sonne ihn geblendet habe, als er auf der Hauptstraße in der Nähe des Anwesens fuhr.

Getty Images Prinz Philip im Mai 2018

Getty Images Prinz Philip bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

MEGA Unfallopfer Emma Fairweather zeigt den Brief von Prinz Philip im Januar 2019

