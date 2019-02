Endlich steht Paris Jackson (20) auf ihren Social-Media-Profilen zu ihrer Liebe! Seit November des vergangenen Jahres schwebt die Tochter von Michael Jackson (✝50) auf Wolke sieben: Der Nachkömmling des King of Pop hat sich Hals über Kopf in den Musiker Gabriel Glenn verliebt. Bisher wurde das Paar nur von Fotografen abgelichtet, doch jetzt wagte Paris die Flucht nach vorn: Am Tag der Liebe teilte die 20-Jährige das allererste ganz private Knutsch-Pic mit ihrem Partner!

Paris postete den Turtel-Schnappschuss am Valentinstag auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie die dunkelblonde Schönheit ihren Gabriel überschwänglich küsst, während der noch seine Gitarre in der Hand hält. Dazu machte die Schauspielerin ihrem Angebeteten auch noch eine emotionale Liebeserklärung: "Danke, dass du mir das Gefühl gibst, was mich sonst nur Musik fühlen lässt."

Auch Gabriel kann sich seit der Foto-Offenbarung mit Liebesbekundungen nicht mehr zurückhalten. Sowohl auf seinem privaten Instagram-Profil als auch auf dem Account seiner Band The Soundflowers teilte der langhaarige Beau diverse Pärchenpics mit seiner Paris.

Getty Images Paris Jackson und Musiker Gabriel Glenn bei einer Grammy Awards After Party 2019

Instagram / thesoundflowers Gabriel Glenn und Paris Jackson

Instagram / sonwhisky Paris Jackson und Gabriel Glenn

