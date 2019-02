Die kommende Episode von DSDS wird ganz besonders romantisch! Warum? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat und Sänger Jorgo Alatsas macht seiner Freundin Bana während seines Castings einen Heiratsantrag – und das live vor den Augen der vier Juroren Dieter Bohlen (65), Oana Nechiti (30), Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (26). Aber warum stellte der 30-Jährige die Fragen aller Fragen ausgerechnet bei "Deutschland sucht den Superstar"?

Gegenüber Promiflash erzählte er, der Grund für seinen öffentlichen Heiratsantrag sei Dieter. "Als er ein Bild von sich und Carina am fünften August auf seinem Instagram-Account hochgeladen hat, hat mich Bana darauf aufmerksam gemacht. Dieter mag ich sehr, er ist ein Vorbild für mich, dann habe ich gemeint, das ist jetzt Schicksal." Er und Bana hätten dann entschieden, dass der fünfte August auch der Tag ist, an dem sie offiziell zusammengekommen sind. Diese Geschichte habe er auch Dieter erzählt und ihm das Bild als kleines Geschenk mitgebracht.

Im Interview schwärmte Jorgo außerdem in vollen Zügen von seiner zukünftigen Braut: "Bana ist eine tolle Frau und jetzt können wir unser Leben aufbauen. Die Liebe habe ich gefunden, deshalb sieht man mich in Zukunft in keinen Dating-Formaten mehr."

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / jorgoalatsas Bana und Jorgo Alatsas im Oktober 2018

Anzeige

Instagram/jorgoalatsas Jorgo Alatsas und seine Freundin Bana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de