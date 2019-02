Wie viel Kontakt hat Pascal Kappés (28) eigentlich aktuell zu seinem Sohn? Im vergangenen September kam das erstgeborene Kind des ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Stars zur Welt – der kleine Ben-Matteo. Sein Spross lebt seitdem bei seiner Noch-Ehefrau Denise (28) in Berlin, während der Schauspieler derzeit in Saarbrücken wohnt. Schon im vergangenen November berichtete die Mutter im Promiflash-Interview, dass Pascal seinen Nachwuchs nur selten sieht. Jetzt deutete Denise sogar an, dass er Ben-Matteo überhaupt nicht mehr besuchen kommt!

In ihrer Instagram-Story verneinte die Beauty nun die Fan-Frage, ob Pascal Ben-Matteo in letzter Zeit mal gesehen habe: "Nope", erklärte die 28-Jährige. "Aber eines möchte ich hier an dieser Stelle mal klarstellen. Wir grätschen nirgends dazwischen, die Tür steht immer offen, wir würden niemals den Kontakt unterbinden", offenbarte Denise weiter, die seit einigen Monaten glücklich an ihren neuen Freund Tim vergeben ist. "Also an uns liegt es definitiv nicht", machte sie am Ende ihrer Botschaft deutlich.

Im vergangenen Dezember betonte Pascal noch, wie sehr er unter der Trennung zu Ben-Matteo leide: "Ich glaube, generell jeder Neu-Papa würde gerne bei seinem Sohn bei den ersten Schritten, oder wenn er nur das erste Mal aufs Töpfchen geht, oder beim ersten Windelwechsel dabei sein", berichtete er im Promiflash-Interview.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Februar 2019

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo, Januar 2019

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappès, Ex-"Berlin- Tag & Nacht"-Star

