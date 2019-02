Süße Szenen bei Courteney Cox (54)! Sie war einer der sechs Stars von Friends und stand von 1994 bis 2004 für die Kultserie vor der Kamera. Auch heute hat die Serie nicht an Beliebtheit eingebüßt. Doch eine ganz besondere Person in Courteneys Leben scheint davon gar nicht so beeindruckt: Wie die Schauspielerin jetzt verrät, brachte sie ihre 14-jährige Tochter mit einer Folge "Friends" weniger zum Lachen, als zum Einschlafen!

In einem süßen Instagram-Post dokumentiert die 54-Jährige diesen goldigen Moment. Zu sehen: Courteneys Tochter Coco (14), wie sie friedlich schlummernd vor einem Laptop liegt, auf dem "Friends" läuft. "Awww … Ich habe sie zum Schlafen gebracht", schreibt die Schauspielerin mit einer kleinen Prise Humor zu dem Foto. Viele Fans sind da ganz auf Cocos Seite und beteuern, dass sie ohne eine Folge "Friends" am Abend ebenso nicht einschlafen könnten.

Von Cocos Vater, David Arquette (47), ist Courteney seit 2013 geschieden – die beiden US-Amerikaner teilen sich aber das Sorgerecht. Während David seit 2015 wieder verheiratet ist, hat die Leinwand-Beauty ihre Heiratspläne mit dem Snow Patrol-Musiker Johnny McDaid (42) erstmal über Bord geworfen. Mittlerweile sind die beiden Turteltauben aber wieder zusammen – und Courteney zeigt sich überglücklich.

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox' Tochter

Getty Images Courteney Cox, "Friends"-Darstellerin

Getty Images Johnny McDaid und Courteney Cox

