Drew Barrymore (43) ist eine erfolgreiche Schauspielerin, Filmproduzentin und Mutter zweier Kinder – nur in der Liebe scheint es nicht zu klappen. Seit der Scheidung von Will Kopelman ist die 43-Jährige nun Single. Und offenbar ist ein neuer Partner derzeit auch nicht in Sichtweite. Zum Valentinstag postete Drew ein süßes Bild und verriet: Sie hatte die letzten vier Jahre keine Dates – zumindest keine erfolgreichen!

Auf dem Instagram-Bild steht sie vor einem Spiegel, an den jemand fünf bunte Herzen geklebt hat. Auf jedem steht ein Teil des Textes: "Hey DB… Du bist verdammt großartig und ein totales BABE, zweifle nicht einmal eine Sekunde daran!" Wie Drew erklärt, kommen die Herzen zum Valentinstag von ihrer Freundin Joy Seaboch. Die Schauspielerin wisse aber trotzdem nicht, wie sie sich an diesem Tag fühlen solle. Sie liebe ihre Kinder und Freunde, doch am Valentinstag gehe es um "Liebeszeit". Und Drew fragt sich: Was, wenn man das nicht mit einem romantischen Partner teilen kann? In Klammern ergänzt sie ein überraschendes Geständnis: "Ich bin Single und war fast vier Jahre lang nicht in der Lage, erfolgreich zu daten, also was weiß ich denn?"

Ihren Post beendet sie mit einer liebevollen Botschaft: "Verschwende den Tag nicht damit, über das traurig zu sein, was du nicht hast! Sei glücklich über das, was du hast. Es ist da. Versprochen."

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymores Valentinstags-Post

Instagram / drewbarrymore Will Kopelman und Drew Barrymore

Getty Images Drew Barrymore bei einem Event in New York im Mai 2018

