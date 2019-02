Sie hat keine Lust auf Hate im Netz! Vor wenigen Tagen wollte Lena Headey (45) eigentlich nur ihren neuen Film “Fighting with My Family” promoten. Dafür zeigte sich die Schauspielerin ganz natürlich und komplett ungeschminkt in einem Clip, den sie auf ihrem Social-Media-Kanal teilte. Einigen Trollen passte das allerdings gar nicht: Sie beleidigten den Game of Thrones-Star. Lena ließ das allerdings nicht auf sich sitzen und schoss heftig zurück!

Auf ihrer Instagram-Seite postete Lena einen Screenshot von einem der Kommentare, die sie sich aufgrund ihres Videos anhören musste. "Nimm dich bitte nie wieder ohne Make-up auf" und "Schande" schrieben zwei ihrer Follower – die ließ die 45-Jährige aber keineswegs ungestraft davonkommen! Sie wies die Kritiker in die Schranken – und fand dafür deutliche Worte: "Ich werde damit weitermachen, kein Make-up zu tragen. F**kt euch selbst", schrieb sie zu dem Beitrag. Ihre Fans feierten die Cersei-Darstellerin nicht nur für ihre Antwort, sondern machten ihr auch viele Komplimente für ihren natürlichen Look.

Die verbale Klatsche dürfte für die britische Beauty aber schnell vergessen sein. Aktuell steht nämlich garantiert etwas anderes im Mittelpunkt: Die finale "Game of Thrones"-Staffel ist endlich im Kasten. Als hinterhältige Königin Cersei war sie seit 2011 dabei – groß ist der Abschiedsschmerz aber nicht. "Ich bin wirklich glücklich, dass ich so lange an so etwas beteiligt war. Ich denke, dass jeder bereit ist, neue Sachen zu machen", verriet Lena im Good Morning America-Interview.

Game of Thrones / HBO Lena Headey in ihrer Rolle als Cersei in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Lena Headey bei den Golden Globes 2019

Anzeige

Getty Images Lena Headey beim Sundance Film Festival 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de