Es soll ein ganz besonderer Tag für Herzogin Meghan (37) werden! Die Frau von Prinz Harry (34) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Im April soll ihr Spross das Licht der Welt erblicken. Mittlerweile ist ihr immer größer werdender Schwangerschaftsbauch nicht mehr zu übersehen. Die ehemalige Schauspielerin will ihre Vorfreude auf ihren Nachwuchs nun gemeinsam mit ihren Freundinnen zelebrieren: Für eine glamouröse Baby-Shower ist die werdende Mama jetzt extra in die USA gereist!

Wie Page Six berichtet, habe Meghans BFF und Stylistin Jessica Mulroney eine unvergessliche Party für die Royal-Beauty vorbereitet. Gemeinsam mit einigen Freunden soll die Schwangerschaft der 37-Jährigen am Dienstag in einem exquisiten Hotel auf der Upper East Side gebührend gefeiert werden. Nähere Details über die Baby-Shower sind bisher jedoch nicht durchgesickert. Die Bald-Mama soll sich aber bereits in New York befinden.

Viel Zeit wird Meghan jedoch nicht mit ihren Freunden verbringen können. Spätestens am 23. Februar muss sich die einstige Suits-Darstellerin wieder in Großbritannien befinden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry reist sie dann nämlich im Namen der britischen Regierung für einige Tage nach Marokko.

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney mit Meghan Markle im Mai 2016

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de