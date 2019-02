Royales Comeback im Kino! Durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry (34) im Mai 2018 hatte Herzogin Meghan (37) ihr altes Leben und damit auch ihre Karriere als Schauspielerin an den Nagel gehängt. Sie war als Anwaltsgehilfin Rachel Zane in der US-Serie Suits bekannt geworden, kündigte aber für ihren neuen Lebensabschnitt als Mitglied der britischen Königsfamilie. Doch nun könnte ein neuer Film aus alten Zeiten in die Kinos kommen. Der Streifen mit Meghan soll noch 2019 über die Leinwand flimmern!

Die Komödie heißt "The Boys and Girls Guide to Getting Down" und dreht sich um das Nachtleben in Los Angeles. Laut The Hollywood Reporter spielt die heutige Herzogin von Sussex in dem Streifen Dana, die sich neben Schauspielkollegen wie Adam Pally (36) und Max Greenfield (38) in wilde Partys stürzt. Neben vielen Feierszenen erwartet den Zuschauer allerdings noch etwas anderes: Der Streifen soll teilweise recht freizügig sein! Der Film werde zunächst in den USA in die Kinos kommen, dann jedoch auch nach Europa verkauft werden.

"The Boys and Girls Guide to Getting Down" wurde 2006 erstmals gedreht, bekam aber 2011 ein Remake für das US-Fernsehen. Mit ihm würde die ehemalige Schauspielerin wieder auf die Leinwand zurückkehren. Ein Comeback zu "Suits" hingegen wurde bisher ausgeschlossen. Serien-Erfinder Aaron Korsh zumindest will Meghan beziehungsweise das Königshaus laut Independent nicht angefragt haben.

WENN.com Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle, als Rachel Zane in "Suits"

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Event in London im April 2018

