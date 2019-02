Wird es jetzt ernst zwischen ihnen? Ende Januar kamen die ersten Gerüchte auf, dass Liam Payne (25) nach Cheryl Cole (35) erneut eine ältere Promi-Lady um den Finger gewickelt haben könnte. Die Auserwählte des Ex-One Direction-Hotties: Naomi Campbell (48)! Flirtnachrichten auf Social Media und romantische Dates verstärkten die Spekulationen nur noch mehr. Die Turtelei zwischen dem Sänger und dem Topmodel scheint nach Fremd-Flirt-Gerüchten um Liam also nicht beendet zu sein: Er besuchte Naomi jetzt in London!

Den Valentinstag sollen Liam und Naomi laut Daily Mail zusammen in New York verbracht haben. Die gemeinsame Zeit am Tag der Liebe scheint den beiden allerdings nicht gereicht zu haben: Am Samstag wurde Liam von Fotografen in der englischen Hauptstadt erwischt – und das vor der Wohnung der 48-Jährigen. Naomi war an diesem Abend Host bei der Vogue-After-Show-Party der BAFTAs 2019 und bekam offenbar Unterstützung von ihrem Lover: Auch Liam nahm an dem Event teil. Gemeinsame Fotos der beiden gibt es aber nicht.

Obwohl der 25-Jährige und seine Herzdame aktuell viel zusammen sind, soll es nicht gerade rosig zwischen den beiden laufen. "Naomi hat Liam gesagt, dass sie die Zeit mit ihm genießt, aber dass das alles ist, wofür sie momentan bereit ist. Sie hat gesagt, dass sie ihn etwas zu anhänglich und zuvorkommend findet und zu diesem Zeitpunkt keine feste Beziehung will", plauderte ein Insider im The Sun-Interview aus. Liam akzeptiere dies, sei jedoch etwas verletzt gewesen.

Getty Images Liam Payne in New York City

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell im Dezember in Miami

Anzeige

Getty Images Liam Payne, Ex-One Direction-Star

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich zwischen den beiden noch etwas Ernstes entwickeln könnte? Nee, Naomis Ansage war deutlich! Das kann ich mir gut vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de