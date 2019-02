Sophia Vegas (31) trotzt ihren Hatern mit einem putzigen Bildchen! Die Blondine wurde in den vergangenen Tagen mit üblen Vorwürfen konfrontiert: Weil sie ihre neu geborene Tochter Amanda Jaqueline Charlier nicht stillen möchte und eine Vollzeit-Nanny beschäftigt, wurde sie von ihrer TV-Kollegin Djamila Rowe (51) hart kritisiert. Obwohl sie sich bereits öffentlich gegen die Anschuldigungen gewehrt hat, äußert sie sich nun erneut zu dem Diss – und zwar auf die wohl niedlichste Art und Weise, die möglich ist!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit ein süßes Selfie mit ihrer Tochter. Verschlafen liegt das Baby auf der Brust seiner Mutter, die ihm einen sanften Kuss auf die Stirn drückt. Zu dem herzergreifenden Schnappschuss schrieb Sophia ganz gelassen: "Jeder neue Tag mit meinem Engel ist so unglaublich besonders. Und ich kann nur meinen lieben Kritikern wünschen, dass auch ihr irgendwann so vollkommen und glücklich in eurem Leben seid, dass ihr eure Energie für endlose Liebe anstatt für Hass nutzt! Ansonsten wünsch ich euch viel Erfolg, denn Karma ist eine Bitch!" Eine klare Ansage – ob sich diese Worte wohl speziell an Djamila richten?

Grund genug hätte die Promi Big Brother-Kandidatin für diesen Gegenschlag: Schließlich hatte Djamila Sophias Tochter als "Prestige-Baby" und die 31-Jährige selbst als "keine wirkliche Mutter" ohne "wirkliche Muttergefühle" bezeichnet.

Sport Moments/Renker / ActionPress, Wenn.com/ AEDT Sophia Vegas und Djamila Rowe

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und Baby Amanda

Schürmann, Sascha / ActionPress Sophia Vegas, TV-Star

