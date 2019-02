Hat es sich für Anna Hofbauer (30) endgültig ausgetanzt? In der Show Stepping Out schaffte es die Ex-Bachelorette mit ihrem damaligen Freund Marvin Albrecht (30) im Jahr 2015 bis aufs Siegertreppchen. Mittlerweile hat die Blondine die Tanzschuhe aber beiseitegelegt und kann sich nicht vorstellen, noch einmal vor den Kameras auf das Parkett zurück zu kehren. In einem Interview mit Promiflash verriet sie jetzt: Mit Tanzshows sei sie durch.

Promiflash traf die 30-Jährige auf dem Movie meets Media-Event in Hamburg. Dort betonte die Schauspielerin: "Ich habe Stepping Out damals so geliebt, aber dadurch, dass ich eben einmal diese Tanzshows gemacht habe, bin ich für Let's Dance und alles andere leider durch." Ganz von der Bildfläche verschwinden wolle sie aber dennoch nicht und hofft: "Man wird mich bestimmt irgendwann mal wieder sehen."

Langweilig wird der Musicaldarstellerin, zumindest privat, wohl aber erst einmal sowieso nicht. Mit ihrem Freund Marc Barthel (29) wird es nämlich zunehmend ernster. Das Paar ist seit Herbst 2017 superhappy und wohnt schon zusammen. Auch Nachwuchs sei bereits ein Thema, wie die beiden Verliebten in einem früheren Interview mit Promiflash betonten.

WENN Anna Hofbauer und Marvin Albrecht

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Musicaldarstellerin

Anzeige

Getty Images Anna Hofbauer und Marc Barthel auf der Berliner Fashion Week, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de