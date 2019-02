Ist die Familienfehde rund um Rudi Assauers (✝74) Kinder doch noch nicht beendet? Am 6. Februar verstarb der ehemalige Schalke-Manager nach einer langjährigen Alzheimer-Erkrankung. Trotz des gemeinsamen Verlusts sollen seine beiden Töchter Katy Assauer und Bettina Michel weiterhin im Streit liegen. Zwar seien die Frauen sich dank Rudis Ziehtochter Sophia Thomalla (29) bei seiner Trauerfeier in der vergangenen Woche wieder ein wenig näher gekommen – doch Katys und Bettinas getrennte Traueranzeigen für ihren verstorbenen Vater deuten nun auf anhaltende Konflikte hin!

Drei Tage nach seinem Tod veröffentlichte Katy in der WAZ einen rührenden Nachruf für Rudi – gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Simone Thomalla (53) und deren Tochter Sophia sowie weiteren Familienmitgliedern und Bekannten. Doch der Name ihrer Schwester fand sich nicht in der Anzeige! Sechs Tage später ließ Bettina in der Tageszeitung Hertener Allgemeine anschließend eigene Zeilen für ihren Vater abdrucken – auch im Namen seiner Zwillingsschwester Karin und weiteren Freunden.

In der Regel wird nur eine derartige Anzeige im Namen der Familie geschaltet. Ob Katy und Bettina einfach keine gemeinsame Botschaft verfassen wollten, oder ob sie sich lediglich nicht abgesprochen haben, ist nicht bekannt. Denkt ihr, die getrennten Veröffentlichungen bedeuten, dass die Schwestern noch immer streiten?

Mario Vedder/Getty Images Rudi Assauer und Bettina Michel bei den 22. European Film Awards 2009

Anzeige

J. Carstensen / WENN Rudi Assauer, früherer Schalke-Manager, 2007

Anzeige

André Hirtz / Funke Foto S. / ActionPress Gedenkfeier für den verstorbenen Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de