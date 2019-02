Sind die Töchter von Rudi Assauer (✝74) noch immer zerstritten? Am 6. Februar verstarb die Sportlegende – ein großer Verlust, der vor allem seine Familie schwer traf. Doch anstatt gemeinsam zu trauern, erreichten die anhaltenden Streitigkeiten zwischen seinen beiden Töchtern Katy Assauer und Bettina Michel kurz vor der Beerdigung ihren bisherigen Höhepunkt. Nun könnte der Zoff aber endlich der Vergangenheit angehören: Bei der Trauerfeier sollen sich die zwei Frauen wieder ein wenig angenähert haben – und zwar dank Rudis Ziehtochter Sophia Thomalla (29)!

Bettina und ihre Schwester nahmen am vergangenen Freitag Abschied von ihrem Vater, saßen in der Kirche jedoch auf unterschiedlichen Seiten, wie Bild berichtet. Anstelle ihrer Geschwister saßen während der Trauerfeier Sophia und Simone Thomalla (53) neben Katy. Nach der Zeremonie habe sich Sophia dann jedoch ein Herz gefasst, sei zu Bettina und Rudis Sekretärin Sabine Söldner gegangen und habe beide lange umarmt. Mit dieser Geste scheint die 29-Jährige den Stein letztendlich ins Rollen gebracht zu haben. Zumindest soll Katy beim gemeinsamen Essen in der Schalke-Arena bereits an einem Tisch Platz genommen haben, der nicht allzu weit von Bettina entfernt war. Ob das vielleicht ein erstes Zeichen der Versöhnung war?

Die Beerdigung des ehemaligen Schalke-Managers fand am vergangenen Dienstag statt und sorgte vorab für viel Aufregung. Der Grund: Bettina soll ihre Schwester angeblich nicht eingeladen haben. Diese schaltete daraufhin sogar einen Anwalt ein, um Ort und Zeit der Beisetzung in Erfahrung zu bringen. Doch obwohl der Antrag abgewiesen wurde, war Katy letztendlich dabei, als ihr Vater beerdigt wurde.

Mario Vedder/Getty Images Rudi Assauer und Bettina Michel bei den 22. European Film Awards 2009

Getty Images Sophia Thomalla beim Made For More Award 2019

Getty Images Rudi Assauer (r.) mit seiner Tochter Bettina Michel, 2014

