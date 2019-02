Bibi (26) und Julian Claßen (25) schweben im totalen Elternglück. Im vergangenen Oktober kam das erste Kind der beiden YouTube-Stars zur Welt. Ganz unkompliziert soll die Geburt nicht verlaufen sein. Erst einige Tage, nachdem ihr Knirps auf die Welt gekommen war, meldeten sie sich bei ihren Fans und verkündeten ihnen die freudige Nachricht. Heute ist ihr kleiner Fratz wohlauf und die kleine Familie machte nun einen größeren Ausflug. Mit ihrem Sohnemann reisten Bibi und Julian jetzt nach Paris und genossen die Zeit wohl in vollen Zügen.

Auf Instagram teilten die Webstars ein Foto, auf dem sie mit ihrem Spross ganz tourimäßig in Paris posierten. Direkt an der Seine, mit einem Blick auf dem Eiffelturm, hockten sich die beiden Kölner hin und hielten dabei ihren Sohn freudestrahlend im Arm. "Mein absolutes Lieblingsfoto. Mit meinen absoluten Lieblingsmenschen", freute sich die 26-Jährige über den Schnappschuss. Besonders das Outfit ihres Jungen sollte den Fans bei dieser Aufnahme ins Auge springen: Das Kind war in ein niedliches Bärchenkostüm gekleidet.

Bei ihrem Familienurlaub blieb aber auch noch genügend Zeit zum Kuscheln, wie Papa Julian auf seiner Instagram-Seite zeigte. Dort postete er ein Bild von sich und seinem Stammhalter beim Schmusen im Bett. "Meiner", schrieb der Blondschopf zu dem Social Media-Beitrag und fügte noch ein Herz-Emoji hinzu.

