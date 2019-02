Ein ganz besonderer New-York-Trip für Herzogin Meghan (37)! Die werdende Mutter hält sich aktuell in der US-Metropole auf, um sich mit Freundinnen zu treffen – immerhin wollen die ihr ungeborenes Kind gebührend mit einer Baby Shower feiern. Zu diesem Anlass soll ihre beste Freundin Jessica Mulroney in einem exquisiten Hotel alles für eine tolle Party vorbereitet haben. Für den letzten schönen Deko-Schliff wurden nun edle Blumen-Bouquets geliefert.

Seit Freitag soll sich die Herzogin von Sussex in einer noblen Unterkunft in der Upper East Side New Yorks aufhalten. Heute nun lichteten Fotografen einen Lieferwagen ab, aus dem Hotelpersonal einige florale Arrangements herausholte und ins Gebäude brachte. Die Blumen-Dekoration erstrahlte durchweg in hellen Rosé- oder Pink-Tönen – für viele ein eindeutiger Hinweis auf das Baby-Geschlecht. Erwartet Meghan tatsächlich ein Mädchen? Die Feier, die von manchen Royal-Experten zunächst für unwahrscheinlich gehalten wurde, soll also in New York stattfinden – geplant von Meghans bester Freundin, die der 37-Jährigen schon bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) zur Seite stand.

Für Meghan ist die Reise in den Big Apple derweil wie ein Kurzurlaub: Die Schwangere shoppt schicke Babykleidung, bummelt und trifft sich mit alten Bekannten zum Lunch – eine wunderbare Gelegenheit, Zeit mit Freunden zu verbringen. "Es wird für viele das letzte Mal sein, dass sie Meghan vor der Geburt sehen, da ist es schön, wertvolle Augenblicke miteinander zu teilen", erklärte ein anonymer Bekannter The Sun.

247PAPS.TV/SplashNews.com Aufnahme eines Blumen-Arrangements in New York

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney mit Meghan Markle im Mai 2016

MEGA Herzogin Meghan

