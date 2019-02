Sie möchte diese Momente für sich haben: Herzogin Meghan (37) ist zurzeit in freudiger Erwartung. Im April erwarten sie und Ehemann Prinz Harry (34) ihr erstes gemeinsames Kind. Um dieses Ereignis gebührend zu zelebrieren, ist die ehemalige Schauspielerin zu ihren Freundinnen nach New York geflogen, um ihren Baby-Shower zu feiern. Doch im Big Apple will der Neu-Royal wohl so gut es geht unerkannt bleiben: Meghan versteckt sich galant vor den Fotografen!

Wie Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, war die werdende Mama am Montagabend undercover unterwegs in der Stadt, die niemals schläft. In einem schwarzen Mantel, mit einer stylischen Schiebermütze auf dem Kopf und offenen Haaren im Gesicht, versuchte sich die 37-Jährige vor den Fotografen zu schützen. Begleitet wurde die brünette Beauty von einem königlichen Schutzoffizier, der sie in einen wartenden SUV geleitete. Wo es für die Herzogin von Sussex an diesem Abend hin ging, ist nicht bekannt.

Berichten zufolge hat ihre beste Freundin Jessica Mulroney in New York Meghans große Baby-Party geplant. Demnach sollen 15 enge Freunde der Herzogin geladen sein. Das Event soll am Dienstag in einem Luxus-Hotel auf der Upper East Side stattfinden.

