Was für eine traurige Resonanz auf die vergangene Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick! Am Ende der fünften Episode der Kuppelshow gab es zwar zwei glückliche Verbindungen – doch schon kurz nach der Ausstrahlung gingen die Paare Sandra und Sebastian sowie Nane und Damian wieder getrennte Wege. In den sozialen Netzwerken wurden die Teilnehmer mit fiesen Kommentaren regelrecht überschüttet. Doch Sandra wehrte sich jetzt gegen die heftige Kritik.

Auf ihrem Facebook-Profil veröffentlichte die Blondine nun ein wütendes Statement und stellte klar, dass zu einer Trennung immer zwei Leute gehören: "Habt ihr euch mal gefragt, wie die Frauen darunter leiden, die bei der Sendung nicht das große Glück gefunden haben? Nein, bestimmt nicht. Auch wir Frauen haben Gefühle und darauf muss man nicht rumtreten." Zudem gab sich die Singlefrau kämpferisch und betonte, dass sie sich von den Beleidigungen, dem Hohn und Spott nicht kleinkriegen lasse.

Die Follower der 30-Jährigen pflichteten ihrer mutigen Aussage bei und kommentierten den Beitrag mit aufmunternden Worten: "Wer so stark ist, findet mit Sicherheit irgendwann den Mann fürs Leben. Lass dich von dummen und gemeinen Sprüchen nicht unterkriegen."

