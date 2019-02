Zahlreiche Fans trauern weltweit um Karl Lagerfeld (✝85)! Wie französische Medien übereinstimmend berichten, verstarb der Modezar am Dienstag überraschend in seiner Wahlheimat Paris. Bereits am Abend zuvor soll er in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, wo er nur wenige Stunden später starb. Weitere Details zu seinem plötzlichen Tod sind bislang nicht bekannt. Im Netz melden sich jetzt die ersten Promis zu Wort und trauern gemeinsam um ihr Idol.

Eine der Ersten, die ihrer Anteilnahme auf Instagram Ausdruck verleiht, ist TV-Gesicht Natascha Ochsenknecht (54). "Gute Reise und mach den Himmel bitte bunt und kreativ", lauten ihre mitfühlenden Zeilen. Auch die niederländische Moderatorin Sylvie Meis (40) kann die traurigen Schlagzeilen nicht fassen. Sie durfte den Modeschöpfer einst persönlich kennenlernen. "Zutiefst betrübt von Karl Lagerfelds Tod... für immer dankbar für deine ewige Inspiration und Größe... Ruhe in Frieden, lieber Karl", schreibt sie und teilt dazu einen Schnappschuss, auf dem sie den Designer in den Arm nimmt.

Ebenfalls schockiert ist Donatella Versace (63). Sie widmet ihrem langjährigen Freund ein rührendes Statement und verabschiedet sich: "Karl, dein Genie hat das Leben so vieler Menschen berührt, besonders Gianni und meins. Wir werden dein unglaubliches Talent und deine endlose Inspiration niemals vergessen."

Getty Images Sylvie Meis und Karl Lagerfeld bei den Bambi Awards 2008 in Offenburg

REX FEATURES LTD./ Action Press Karl Lagerfeld und Donatella Versace bei einer Trauerfeier zu Ehren von Gianni Versace

Getty Images Modeschöpfer Karl Lagerfeld, Juni 2018



