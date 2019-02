Es ging um die Wurst! In der Dienstagsfolge der Erfinder-Show Das Ding des Jahres stapfte Geschäftsfrau Grażyna Szałkowska-Mendel vor die Promi-Jury aus Lena Gercke (30), Joko Winterscheidt (40), Lea-Sophie Cramer und Hans-Jürgen Moog. Die Show ist ohnehin für ihre ziemlich einfallsreichen Erfindungen bekannt – die 56-Jährige aus Kassel setzte dem bisherigen Ideenreichtum aber die Krone auf: Sie entwickelte eine Form, in der Fleischliebhaber ihre Wurst zu Hause ganz einfach selbst pressen können – aber wie kommt das Küchen-Tool wohl an?

Die vier prominenten Gesichter hinter dem Vorstellungspult waren schon einmal recht interessiert: So wollte Joko zum Beispiel sofort wissen, ob das Förmchen auch Hack verarbeiten könne – die Antwort: natürlich! Das facettenreiche Einsatzspektrum überzeugte daraufhin auch die Zuschauer im Netz: Ein Twitter-User dachte sogar spontan an kulinarische Experimente mit gutem, altem Schinken! "'Schinkenfee'. Wie geil ist das denn", "'Schinkenfee', danke für den Namen, made my day", kam die vielseitige Wurstpresse super an und überhaupt: Die Hauptzutat schien den Netz-Kommentatoren geradezu heilig zu sein: "Die Grundlage ist Fleisch – ich verstehe dich voll und ganz, Schwester", ließ ein weiterer Fan der Erfinderin ihrer Begeisterung zukommen.

Das Publikum vor Ort schien das Ganze dann aber doch etwas zu fleischig zu sein: Im Duell gegen eine Silikon-Backform konnte die "Wurstfee" nicht mithalten. Grażyna Szałkowska-Mendel musste die Show samt ihres portablen Fleischinstruments verlassen – die "Wunderform", die Kuchen nach dem Backen und Herausnehmen in einem Stück halten soll, ist eine Runde weiter.

ProSieben/Willi Weber Grażyna Szałkowska-Mendel, Erfinderung

ProSieben/Willi Weber Die Erfinderin der "Wurstfee" gegen die Erfinder der "Wunderform" bei "Das Ding des Jahres"

ProSieben/Willi Weber Die Erfinder der "Wunderform" bei "Das Ding des Jahres"

