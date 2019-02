Am 1. Februar wurde Stormi Webster (1) nun schon ein Jahr alt! Anlässlich ihres Geburtstags luden ihre berühmten Eltern Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) zu einer Feier ein, die es richtig in sich hatte: Sie ließen "Stormiworld" kreieren – einen Vergnügungspark voller thematisch unterschiedlicher Räume mit Karussell, Bällebad, Feen, Maskottchen und einem überdimensionalen, aufblasbaren Stormi-Kopf am Eingang. Doch damit nicht genug: Papa Travis machte der Kleinen nachträglich noch ein weitaus großzügigeres Geschenk – eine mit Diamanten besetzte Kette!

“Sie ist meine Königin, mein Herz, meine Luft, mein Alles! Heute ist Stormis Geburtstag”, schwärmte Travis zu deren Ehrentag von seiner Tochter. Wie sehr er in seinen Nachwuchs vernarrt ist, ließ er sogar in exorbitant teuren Stein meißeln – Mama Kylie präsentierte das Schmuckstück in ihrer Instagram-Story: In Anspielung auf ihren Namen Stormi ziert die Kette der Einjährigen ein goldener Blitz. “Guck mal, was dein Daddy dir geschenkt hat, meine Liebe”, kommentierte die 21-Jährige das Luxus-Present.

Apropos Diamantschmuck: Kylie selbst ziert seit einiger Zeit ebenfalls ein neues Schmuckstück! Am linken Ringfinger – der Platz für einen Verlobungs- oder Ehering in Amerika – trägt sie einen mächtigen Klunker. Doch bisher haben Travis und seine Liebste sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Instagram / kyliejenner Stormi Websters Diamantkette

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner auf der 1. Geburtstagsfeier von Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

