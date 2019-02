Das wäre eine besonders tragische Wendung im Fall von Jussie Smollett (35). Der Schauspieler wurde vor wenigen Wochen attackiert, zusammengeschlagen, rassistisch beschimpft und sogar mit Bleichmittel übergossen. Der Angriff auf den Afroamerikaner hatte in den gesamten USA eine Welle der Empörung und Betroffenheit ausgelöst. Doch die festgenommenen Täter behaupteten, der Empire-Darsteller selbst hätte sie zu der Tat angestiftet. Jetzt muss sich Jussie definitiv vor Gericht verantworten.

Wie TMZ jetzt berichtet, habe die Polizei in Chicago ihren Fokus verändert. Der 35-Jährige sei nun "offiziell als Verdächtiger der Kriminaluntersuchung eingestuft", heißt es. Die beiden Brüder, die auf einer Überwachungskamera beim Kauf der Utensilien für den Überfall gefilmt wurden, standen bereits am Dienstag vor Gericht. Zur Verhandlung kam es jedoch noch nicht, weil die Anwälte von Jussie erst noch mit der Polizei sprechen wollten. Ab jetzt werde der Jury aber auch Beweismaterial vorgelegt, dass den Künstler belasten könnte.

Die Verteidigung des Sängers hingegen stritt die Behauptungen, ihr Klient könne in die Tat involviert sein, bisher vehement ab. So erklärten sie gegenüber Deadline, dass Jussie sehr bestürzt über diese Vorwürfe sei, die ganze Sache vorgetäuscht zu haben. Allerdings hatte die Affäre jetzt schon Auswirkungen auf seine Karriere: Seine Szenen in "Empire" wurden herausgeschnitten.

Getty Images Jussie Smollett bei einem Konzert in Los Angeles

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Schauspieler und Sänger Jussie Smollett, Dezember 2018

Getty Images Jussie Smollett bei einem Konzert in Hollywood

