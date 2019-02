Beim Bachelor geht es in die heiße Phase! In der neuen Folge der RTL-Kuppelshow kämpfen noch drei Damen um das Herz von Andrej Mangold (32). Und für die verbleibende Zeit in Mexiko hat sich der Rosenkavalier ein ganz besonderes Gruppendate einfallen lassen: Gemeinsam mit Jennifer Lange, Evanthia Benetatou und Vanessa Prinz geht es für ihn mit einem Heißluftballon in die Luft. Die Fahrt über den Wolken läuft jedoch nicht ganz nach Plan!

Kurz nach dem Start waren die drei Rosenanwärterinnen noch begeistert von dem Ausblick. "Es war wunderschön, als es so ein bisschen neblig war und die Sonne aufging", fand beispielsweise Jenny. Doch je höher es mit dem Ballon ging, desto flauer wurden einigen Frauen in der Magengegend. Vanessa gab schließlich zu: "Ich kriege ein bisschen Angst gerade." Ob sie da wohl schon etwas ahnte? Denn als das Luftgefährt zur Landung ansetzte, kam es der mexikanischen Vegetation plötzlich gefährlich nahe – und zu guter Letzt blieb der Heißluftballon in einem Baum hängen.

Die Showkandidaten kamen jedoch mit dem Schrecken davon. Dank mehrerer Helfer passierte Andrej und seinen drei verbliebenen Ladys nichts. Wieder festen Boden unter den Füßen, zog Eva ein erstes Resümee: "Es ist eine krasse Situation, wenn du plötzlich gegen einen Baum fliegst." Auch Bachelor Andrej fand schnell die Sprache und seinen Humor wieder und witzelte: "Es ist nichts Schlimmeres passiert, auch wenn mein ganzes Outfit voller Sträucher und Beeren war."

TVNOW Andrej und Jenny bei ihrem Dreamdate

Instagram / dregold Andrej Mangold in Mexiko

TVNOW Eva, Andrej, Jenny und Vanessa beim letzten Gruppendate

