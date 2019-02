Bei Der Bachelor geht es auf die Zielgerade! In Folge acht der Kuppelshow sind nur noch drei Damen übrig, die um das Herz von Andrej Mangold (32) kämpfen und so langsam fahren die Ladys die Ellbogen aus. Beim letzten Gruppen-Date der diesjährigen Staffel möchte der Rosenkavalier seine Kandidatinnen über den Dächern Mexiko Citys mit einem abschließenden Frühstück eine Freude machen. Doch stattdessen liefern sich Jennifer Lange und Evanthia Benetatou einen passiv aggressiven Schlagabtausch.

Während Eva versucht, Andrej in ein Gespräch zu verwickeln, zieht Jenny mit einer Bemerkung über ein Insekt an einer Karaffe alle Aufmerksamkeit auf sich. Als die Flugbegleiterin dann von ihrer Körperbemalung erzählt, fragt die Sport- und Gesundheitstrainerin ganz irritiert nach. "Du hast ein Tattoo?" – "Ja, ich habe ein 'A' auf meinem Nacken. Ist dir das nie aufgefallen?", kontert Eva daraufhin und kann dann leicht genervt die Tätowierungen von Jenny aufzählen. "So genug gekämpft?", fragt Andrej daraufhin und erntet jeweils ein säuerliches Grinsen.

Im Einzelinterview kann der 32-Jährige aber herzlich über die Szene lachen, denn der Grund für die Anspannung seiner Auserwählten ist ihm durchaus klar. "Da war es dann auch einfach nur klar, dass ich jetzt irgendwann die Dreamdates verkünden muss, damit die Situation vorbei ist", witzelt er und tut das dann auch: Mit jeder seiner Damen wird Andrej einen traumhaften Tag auf Kuba verbringen. Mit Eva tanzt er, mit Vanessa Prinz schnorchelt er und mit Jenny geht es zum Zip-Lining im Urwald. Wer am Ende der Episode eine Rose erhält und wer ins große Finale einziehen kann, ist am Mittwoch ab 20:15 Uhr auf RTL zu sehen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Andrej und Jenny bei ihrem Dreamdate

Anzeige

TVNOW Eva und Andrej in der 8. Folge von "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Andrej und Vanessa bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de