Nicht mehr lange: Rund sieben Monate ist Herzogin Meghan (37) jetzt schon schwanger. Die ehemalige Suits-Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (34) müssen sich also noch ein kleines bisschen gedulden, bis sie ihr erstes Kind in den Armen halten können. Bevor es endlich losgeht, steht für die werdende Mutter aber noch eine wichtige Sache an: ihre Baby-Party. Seit ein paar Tagen ist Meghan bereits in New York – und jetzt gibt es erste Details zur Feier!

Laut des Magazins Hello wurde das Event bis ins kleinste Detail von ihrer Stylistin und langjährigen Freundin Jessica Mulroney organisiert. Insgesamt sollen Meghans 15 engste Vertraute an der Party teilnehmen. Die Beauty-Expertin habe sich einem Insiderbericht zufolge "etwas Wunderschönes" für die Bald-Mama einfallen lassen. Die Party soll ganz privat in einem Hotel auf der Upper East Side stattfinden. Welche Stars konkret auf der Gästeliste stehen, ist bisher nicht bekannt. Spekulationen zufolge sollen jedoch nicht nur Meghans BFF Benita Litt, sondern auch ihre ehemaligen "Suits"-Kolleginnen Abigail Spencer (37) und Sarah Rafferty (46) anwesend sein.

Meghan, die bereits einige Tage früher in New York angereist ist, nutzte die Zeit bis zur Baby-Shower, um sich ein wenig zu entspannen. Unter anderem soll sie die berühmte Bäckerei Ladurée Soho besucht haben, um dort einen Tee und ein paar Macarons zu genießen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Bristol im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan

Anzeige

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de