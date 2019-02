Choupette sagt ihrem Herrchen "Adieu"! Lange Zeit war die Birma-Katze die treue Begleiterin des Modeschöpfers Karl Lagerfeld (✝85), der diese Woche in Paris verstarb. Der Designer sorgte sich Zeit seines Lebens sehr um sein Haustier – stellte für seine tierische Gefährtin sogar zwei Sitter ein, die sich rund um die Uhr um sie kümmerten. Nun muss Choupette ohne ihren geliebten Besitzer auskommen. Im Netz nahm die Katze Abschied von ihrem "Vater".

Ihre letzten Worte an Karl wurden nun von Menschenhand in Choupettes Instagram-Account veröffentlicht: "Er war eine wahre Ikone, der die Leben aller Menschen berührt hat, die mit ihm Kontakt hatten – besonders moi. Er wird für immer in meinem gebrochenen Herzen weiter leben und in allen Herzen seiner Fans", steht dort unter einem Bild, auf dem die Katze zusammen mit Karl zu sehen ist. Sie sei dankbar für das Leben und die Liebe, die er ihr durch seine "Adoption" gegeben habe und sie werde die gemeinsamen Momente mit ihm nie vergessen. Mit den Worten "Mögen wir niemals das kreative Genie vergessen, das jetzt im Himmel neben Mommy Coco Chanel sitzt. In Liebe, Daddy Karls größter Fan, Choupette" endet der emotionale Brief.

Aber was wird jetzt aus Choupette nach dem Tod des 85-Jährigen? Momentan gibt es Spekulationen, dass der Vierbeiner zurück an seinen ursprünglichen Besitzer, Karls Ex-Toyboy Baptiste Giabiconi (29), gegeben werden soll.

Wiese / face to face / ActionPress Choupette, Hauskatze von Karl Lagerfeld

Anzeige

Michael Ukas / ActionPress Karl Lagerfeld vor einem Bild seiner Katze Choupette

Anzeige

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld und seine Katze, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de