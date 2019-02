Was passiert mit Choupette? Nach 85 Jahren hinterlässt Karl Lagerfeld (✝85) nicht nur ein stolzes Vermögen, sondern auch ein großes Loch in der glamourösen Modewelt. Bereits kurz nach seinem Tod wurde viel um sein stolzes Erbe spekuliert. Denn Karl hinterlässt keine große Familie – der Modeschöpfer war nie verheiratet und blieb sein ganzes Leben lang kinderlos. Nur eine war stets an seiner Seite: Seine treue Begleiterin Choupette – doch was wird jetzt aus der schönen Birma-Katze?

Karl vergötterte seine Samtpfote. Wie der britische Mirror berichtet, führte seine geliebte Choupette ein wahrhaftig glamouröses Leben: An Karls Seite fraß sie stets von teurem Porzellan und war sogar stolze Besitzerin eines eigenen iPads. Zwar sei bisher noch unklar, wer sich um den hinterbliebenen Vierbeiner kümmern werde. Doch der Boulevardzeitung zufolge habe Choupette bereits ausgesorgt. Wie Karl einst im Interview mit The Cut prahlte, habe sie nämlich "zwei Jobs gemacht und im letzten Jahr drei Millionen Euro verdient". Nach dem Tod des Kostümbildners gab es bereits Spekulationen, der Vierbeiner gehe zurück an seinen ursprünglichen Besitzer, Karls Muse Baptiste Giabiconi (29).

Der Modeschöpfer war in den letzten acht Jahren dennoch sehr stark um Choupettes Wohl bemüht – er ging sogar so weit und stellte zwei Katzensitter für sie ein: "Sie bleibt immer bei mir und hat zwei persönliche Dienstmädchen. Sie spielen mit ihr, sie müssen sich um ihr schönes, weißes Haar kümmern […] und sie unterhalten", erzählte Karl laut Mirror einst aus ihrem gemeinsamen Zusammenleben.

Tristan Fewings Karl Lagerfeld auf der Mailänder Fashionweek 2017

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld und seine Katze, 2017

Getty Images Karl Lagerfeld im Juli 2018

