Liam Payne (25) hat genug von seinem Anwesen. Die Villa, die sich in den Bergen Kaliforniens zwischen Malibu und Calabasas befindet, hat eigentlich einiges zu bieten: fünf Schlafzimmer, acht Bäder und ein großes Grundstück inklusive Pool und Gästehäusern. Doch der Star ist sich sicher: Mit dem Haus stimmt etwas nicht. Er sprach sogar davon, dass es von Geistern bewohnt sei. Jetzt hat er den Preis gesenkt, damit ihn jemand von diesem "Fluch" befreit!

Im Jahr 2016 wohnte er noch mit seiner heutigen Ex Cheryl Cole (35) in dem Haus, die damals schwanger war. Zu dieser Zeit seien sie von einem Geist heimgesucht worden, erzählte der Sänger Ende 2017 in einem Interview mit The Sun. Im Januar 2018 gab Liam das Anwesen dann zum Verkauf frei – für einen Preis von 13,99 Millionen Dollar, berichtete Daily Mail. Zu der Zeit kamen schon die ersten Gerüchte auf, dass es zwischen Cheryl und dem Sänger nicht mehr so rund laufe. Im Juli gaben die beiden ihre Trennung bekannt, das Haus kaufte aber bis heute niemand.

Als die verheerenden Waldbrände in Kalifornien kamen, nahm der 25-Jährige das Anwesen für kurze Zeit wieder vom Markt. Jetzt steht es erneut zum Verkauf: für 12,99 Millionen Dollar – Liam hat den Preis also um eine Million gesenkt. Ende 2015 hatte der Sänger das knapp 19.000 Quadratmeter große Grundstück mitsamt Anwesen für etwa 10 Millionen Dollar gekauft.

David Fisher/REX/Shutterstock Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016

Joe Maher/Getty Images Musiker Liam Payne, Dezember 2018

Splash News Liam Payne in Los Angeles

