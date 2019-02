Robert Lewandowski (30) hat sich als Fußballspieler weltweit einen Namen gemacht. Als Torjäger kickt er auf dem Rasen entweder für den FC Bayern München oder die polnische Nationalmannschaft. Doch bevor er als Profi-Sportler berühmt wurde, musste er einen schweren Verlust verkraften. Sein Vater erlag 2004 einem Krebsleiden. Und obwohl er seinen Sohn niemals in einem der großen Stadien der Welt spielen sah, weiß Robert: Sein Vater wäre stolz auf ihn!

Der Kicker verriet im Interview mit dem polnischen Sender TVN24, wie wichtig ihm sein Vater gewesen sei und wie sehr er ihm geholfen habe: "Dank ihm bin ich da, wo ich jetzt stehe. Er hat immer dafür gesorgt, dass ich als Spieler und als Mensch wachse". Der Ehemann und Vater einer kleinen Tochter habe immer davon geträumt, dass sein Vater mal eines seiner wichtigen Spiele miterleben könne.

Deswegen hoffe der polnische Stürmer, dass sein Vater ihm von oben bei seinen Spielen zuschaue.Seine Frau Anna macht das vom Spielfeldrand aus – auch in schwierigen Zeiten. So zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, als die polnische Nationalmannschaft eine bittere 1:2-Niederlage gegen den Senegal einstecken musste.

Instagram / _rl9 FC Bayern-Torjäger Robert Lewandowski

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski

Shaun Botterill/ Getty Images Robert Lewandowski und Anna Lewandowska nach dem ersten Gruppenspiel

