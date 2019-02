Shanina Shaik (28) liebt es, Grenzen zu überschreiten, wenn es um ihre Garderobe geht! Die 28-Jährige wurde 2008 bei der australischen TV-Show "Make me a Supermodel" des Senders Seven Network entdeckt. Sie schaffte es damals sogar auf den zweiten Platz. Seit 2011 läuft sie nun auch für Victoria’s Secret über den Laufsteg. Jetzt posierte das Model in einem freizügigen Leder-Outfit für ihre Follower – und verdeckte ihren Busen dabei nur mit einem Stück Stoff!

"Du willst also ein Rock'n'Roller sein", betitelte Shanina die sexy Selfie-Reihe. Sie kombinierte eine offenherzige Lederjacke mit einer tief sitzenden Hose, die an der Vorderseite lediglich mit einer Schnürung zu schließen ist. Doch die Community der Australierin interessierte sich beim Blick auf das Foto wohl weniger für das Fashion-Ensemble: Da die Model-Beauty auf einen BH verzichtete, bedeckte lediglich ihre knappe Jacke ihren blanken Busen – es herrschte Sideboob-Alarm! Mit ihrem gelockten Haar und dem leicht geöffneten Mund perfektionierte die Laufsteg-Queen den lasziven Look!

Zuletzt sorgte Shanina mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen: Das Model war unter den prominenten Gesichtern, die das als glamourös angekündigte Fyre Festival promotet hatten. Allerdings entpuppte sich das Event mit einem unfertigen Geländeaufbau, durchnässten Zelten und zu wenig Toiletten als schlecht organisierte Katastrophe. Die Ex von Justin Bieber (24) beteuerte vor Kurzem, sie habe von den Zuständen nichts gewusst und sei in Tränen aufgelöst gewesen, als sie erste Aufnahmen sah.

Getty Images Shanina Shaik bei der Victoria's Secret-Show 2018

Getty Images Shanina Shaik in Las Vegas

Getty Images Victoria's Secret-Model Shanina Shaik

