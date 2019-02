Bandelt er jetzt wieder mit seiner Ex-Freundin an? In den vergangenen Monaten wurde es in Sachen Beziehungen einfach nicht ruhiger um Pete Davidson (25). Nach der geplatzten Verlobung mit Ariana Grande (25) soll der Comedian mit einigen Frauen geflirtet haben. Zuletzt soll er das Herz von Kate Beckinsale (45) mit seinem Charme und seinem Humor zum Schmelzen gebracht haben. Jetzt wurde Pete allerdings mit einer seiner Verflossenen gesehen!

Ist die Schauspielerin damit etwa schon wieder abgeschrieben? Petes Freund Marcus Russell Price veröffentlichte einen Schnappschuss auf Instagram. Darauf zu sehen ist eine Gruppe von Leuten – Pete und seine Ex Carly Aquilino (28) stehen jeweils am Rand. Die beiden Stand-up-Komiker, die am Montag jeweils einen Auftritt in Huntington hatten, durchlebten zwei Jahre lang eine turbulente On-Off-Beziehung, die im Sommer 2015 zerbrochen sein soll. Besonders vertraut wirken die beiden nicht auf dem Foto, Carlys Anwesenheit bei seinem Auftritt scheint Pete aber gut getan zu haben.

"Es schien, als wäre Pete in einer guten Stimmung und organisierter als sonst, was seine Witze angeht", verriet ein Augenzeuge gegenüber Us Weekly. Eine vermeintlich Verflossene habe der Saturday Night Live-Star aber mit keinem Wort erwähnt. Was Kate wohl zu dem Treffen von Pete und Carly sagt? Die Hollywood-Schönheit und der 25-Jährige sollen aktuell immerhin dabei sein, ihren ersten Liebesurlaub zu planen.

Instagram / carlyaquilino Carly Aquilino, Komikerin

Anzeige

MEGA Pete Davidson und Kate Beckinsale unterwegs in Los Angeles

Anzeige

Instagram / carlyaquilino Carly Aquilino im August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de