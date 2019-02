Erst letzte Woche wurde Avril Lavigne (34) mit ihrem Freund Phillip Sarofim glücklich und eng umschlungen auf den Straßen New York Citys gesichtet. Nachdem die Sängerin ihren neuesten Song in einer Talkshow performt hatte, kämpfte sich das Pärchen Arm in Arm durch die Menge von Fotografen und Schaulustigen. Ein seltener Auftritt! Dabei datet Avril ihren "neuen" Boyfriend schon seit einem Jahr, wie sie jetzt verriet.

Wie Avril während eines Radio-Interviews für den "Morning Mash Up" von SiruisXM offenbarte, seien die beiden bereits seit einem Jahr ein Paar. "Wir hatten gerade unser einjähriges Jubiläum", schwärmte die "Complicated"-Interpretin über ihre Beziehung zu dem 33-jährigen US-Milliardär. Doch auch Phillip scheint es mit Avril äußerst ernst zu sein. Wie die 34-Jährige weiter während der Sendung verriet, sei er draußen "im Flur" vor dem Studio und "nicht beim Business". Eine Seltenheit für einen schwer beschäftigen Geschäftsmann wie Phillip! Durch seinen Job als CEO einer privaten Investmentfirma und seiner Tätigkeit als Berater für mehrere Unternehmen sei er nämlich auch immer viel unterwegs.

Neben der Liebe läuft es für Avril momentan auch beruflich sehr gut: Nach einer Auszeit von fünf Jahren erschien am 15. Februar endlich ihr neues Album "Head Above Water", an dem sie lange mit US-Rapperin Nicki Minaj (36) gearbeitet hatte.

Splash News Avril Lavigne im Februar 2019

Splash News Phillip Sarofim und Avril Lavigne im Februar 2019

Splash News Avril Lavigne und Phillip Sarofim in New York

