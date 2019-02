Kaum zu glauben: Avril Lavigne (34) hatte erst vor ein paar Monaten mit einem offenen Geständnis Schlagzeilen gemacht. Jahrelang musste die 33-Jährige ihre Karriere zwangspausieren. Der Grund dafür: Ihre Borreliose-Erkrankung. 2013 erschien ihr letztes Album, danach verschwand sie für viele Jahre von der Bildfläche. Doch nun ist sie zurück. Im September kam ihre neue Single heraus und jetzt wurde Avril sogar mit ihrem aktuellen Freund in der Öffentlichkeit gesichtet!

Wie die britische Daily Mail berichtet, wurde die Sängerin mit ihrem milliardenschweren Freund Phillip Sarofim in New York gesehen. Die beiden kämpften sich am vergangenen Mittwoch eng umschlungen durch die dunklen Straßen der Stadt, nachdem Avril ihren neuen Song bei der US-Talkshow "The Tonight Show" performt hatte. Ein seltener Anblick, denn obwohl die beiden schon länger ein Pärchen sind, halten sie sich mit gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit ziemlich bedeckt. Avrils Anblick zufolge hat Phillips geringe Medienpräsenz jedoch nichts Negatives zu bedeuten – die beiden scheinen ziemlich happy miteinander zu sein.

Endlich geht es nicht nur privat, sondern auch beruflich wieder bergauf: Nach knapp fünf Jahren Pause veröffentlichte der kanadische Bühnenstar am 15. Februar sein neues Album "Head Above Water", an dem er lange gemeinsam mit US-Rapperin Nicki Minaj (36) gearbeitet hat.

Getty Images Avril Lavigne im Februar 2019

Splash News Phillip Sarofim und Avril Lavigne im Februar 2019

Getty Images Avril Lavigne bei der Pre-Grammy Gala 2016

