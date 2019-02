Was für eine Ehre für Herzogin Meghan (37)! Am Dienstag feierte die Duchess of Sussex in New York gemeinsam mit 15 ihrer engsten Freunde die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes – im April soll das gemeinsame Baby mit ihrem Gatten Prinz Harry (34) auf die Welt kommen. Nicht nur im Big Apple sorgte die royale Brünette für Aufsehen, auch in London hatte sie einen Tag später einen ganz besonderen Auftritt, wenn auch nicht persönlich: Beyoncé (37) und Jay-Z (49) würdigten die werdende Mami bei den Brit Awards in iher Dankesrede!

Am Mittwoch gewann das Ehepaar den britischen Musikpreis in der Kategorie "Beste Gruppe international". Da es nicht persönlich an der Preisverleihung teilnehmen konnte, bedankte es sich für die Auszeichnung per Video-Botschaft: In dem Einspieler posieren die beiden wie in ihrem Musikvideo zu "Apes**t" vor einem Gemälde. Diesmal befindet sich jedoch nicht die Mona Lisa auf dem Bild, sondern keine Geringere als Meghan mit einer Krone auf dem Kopf. Dabei handelte es sich anlässlich des "Black History Month" um eine Hommage an die ehemalige Suits-Darstellerin, wie die "Halo"-Interpretin später auf Instagram verriet. Außerdem gratulierten Beyoncé und ihr Mann der 37-Jährigen zu ihrer Schwangerschaft. "Wir wünschen dir viel Freude", ist unter dem Beitrag zu lesen.

Das Gemälde hatten die Soul-Queen und der Rapper von dem Portrait-Maler Tim O'Brien anfertigen lassen. Auf Twitter schrieb er während der Show: "Interessant, mein Bild von Meghan hinter Beyoncé und Jay-Z bei den Brit Awards zu sehen. Herzlichen Glückwunsch an beide!" Was die Herzogin selbst von dieser Ehrung hält, ist bisher nicht gekannt.

Hier sind alle Gewinner der Brit Awards im Überblick:

British Artist Video of the Year - Little Mix feat. Nicki Minaj (36): "Woman Like Me"

British Breakthrough Artist - Tom Walker

British Male Solo Artist - George Ezra

British Female Solo Artist - Jorja Smith (21)

British Group - The 1975

Mastercard British Album of the Year - The 1975: "A Brief Inquiry Into Online Relationships"

British Single - Calvin Harris (35) & Dua Lipa (23): "One Kiss"

International Male Solo Artist -Drake (32)

International Female Solo Artist - Ariana Grande (25)

International Group - The Carters

Critics' Choice - Sam Fender

Splash News Herzogin Meghan 2019 in New York

Splash News Herzogin Meghan, New York 2019

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z

