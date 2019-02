Sein Tod am vergangenen Dienstag erschütterte Menschen weit über die Mode-Branche hinaus. Modeschöpfer Karl Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Paris – die Todesursache ist bislang noch unbekannt. Bereits Monate vor seinem Ableben gab der Gesundheitszustand des Designers allerdings Grund zur Sorge. Patricia Riekel, die zu dem engen Freundeskreis des gebürtigen Hamburgers zählte, verriet jetzt: Schon vergangenen Oktober ging es ihm nicht gut!

Die ehemalige Bunte-Chefredakteurin kannte Karl (✝85) seit fast 25 Jahren. In einem Gespräch mit der Bunte offenbarte sie: Nach jeder Pariser Modeschau erhielt sie eine Einladung in die Privaträume der Ikone – eine Ehre, die nur sehr wenigen zuteil wurde. Bei ihrem letzten Treffen vergangenen Oktober gestand Karl seiner Vertrauten dann, dass es ihm nicht gut ginge und er kaum etwas essen könne. Zudem äußerte er seinen größten Wunsch: Der Kreativdirektor des Luxuslabels Chanel wolle nie aufhören zu arbeiten und einfach mitten in der Produktion tot umfallen.

Vor zwei Wochen kam dann der plötzliche Kontaktabbruch: "Ich habe ihm noch mal geschrieben, dass ich mich freue, dass wir uns bald sehen auf der Chanel-Show und dass ich hoffe, dass er Zeit hat, und da hat er nicht mehr geantwortet", erzählte Patricia weiter. Zum Abschied fand die Journalistin noch rührende Worte für ihren einstigen Weggefährten: "Es wird nie wieder so einen Kaiser Karl geben."

Getty Images Patricia Riekel 2018 in München

Getty Images Patricia Riekel 2014 in München

Getty Images Karl Lagerfeld und Patricia Riekel 2011 in Wiesbaden



