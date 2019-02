Nicht alle diesjährigen Kandidatinnen von Germany's next Topmodel waren vor dem Start der 14. Staffel komplett unbekannt. Einige Topmodel-Anwärterinnen standen auch schon vor ihrer Teilnahme in der Öffentlichkeit. Da wäre zum Beispiel Enisa Bukvic, die sich als Freundin von Webstar Simon Desue (27) bereits eine beachtliche Fan-Base auf YouTube aufbaute. Oder Catharina Maranca (19) – sie ist die Freundin von Mario Götzes (26) Bruder Felix (21) und kennt sich mit Kamera-Rampenlicht perfekt aus. Über die Beziehung zu dem Profi-Fußballer möchte das Model allerdings nur ungern sprechen!

Bei "#GNTM The Talk" auf ProSieben wurde die 19-Jährige gefragt, wie Gespräche zwischen ihr und ihrem Freund in puncto Modelshow ablaufen würden. "Er hat halt immer gesagt, ich kann das gerne machen und er unterstützt mich da auch in vollen Zügen", antwortete Catharina und schob dann bezüglich ihrer Beziehung hinterher: "Ich habe oft auch gesagt, ich möchte gar nicht, dass es darum geht. Es ist eine Modelshow und das hat da halt überhaupt nichts zu suchen."

Mitstreiterin Enisa war ebenfalls Gast in der Sendung und ist, genau wie Catharina, mit einem berühmten Partner verbandelt. Auch sie kritisierte die häufigen Nachfragen zu ihrem Lebensgefährten. "Warum können wir nicht mehr Fragen hören zum Modeln, in diese Richtung? Es ist zu viel Fokus darauf", sagte sie.

