Andrej Mangold (32) lässt anscheinend nichts anbrennen. In der achten Folge von Der Bachelor hatte der liebessuchende Single noch drei Kandidatinnen zur Auswahl und führte sie auf Kuba zu drei ganz unterschiedlichen Dreamdates aus – inklusive romantischem Dinner und anschließender Übernachtung. Letzteres lehnten weder Evanthia Benetatou, Vanessa Prinz oder Jennifer Lange ab. Doch wie viel Schlaf bekamen der Rosenkavalier und seine Ladys jeweils ab?

Am Morgen danach wirkte der Basketballer mit allen seinen Girls sehr vertraut. Wirklich in die Karten schauen lassen wollte sich jedoch kaum jemand. Eva verriet zumindest, während sie im Bett mit dem müden Andrej saß: "Wir haben ja auch nicht ganz so viel geschlafen", was sie im Einzelinterview dann ausführte: "Wir hatten eine sehr schöne, vertraute Zeit miteinander und sind uns sehr nahe gekommen. Eine Lady schweigt und genießt." Aber auch mit Vanessa schien die Übernachtung beinahe magisch gewesen zu sein. "Viele Gespräche, man kommt sich nah, man ist sich nah. Es geht keinen etwas an, wie nah wir uns waren", betonte der Hannoveraner geheimnisvoll, während die Blondine nur mit einem ganz breiten Grinsen sagte: "Diese Frage werde ich nicht beantworten."

Zu guter Letzt blieben auch Andrej und Jenny nach ihrem Dreamdate bis zum nächsten Morgen zusammen – und dabei scheint es durchaus wild zugegangen zu sein: Die Kamera zoomte nämlich auf mehrere auf dem Boden verteilte Kleidungsstücke. Der 32-Jährige ließ dann auch durchblicken, dass das ganze Treffen mit der Brünetten auch das schönste Abenteuer der Show war: "Das Dinner und die Nacht, das hat sich schon sehr vertraut angefühlt – fast wie in einer Beziehung." Meint ihr, dass sich Andrej und die Girls zwischen den Laken amüsiert haben? Stimmt ab!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Eva und Andrej bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Vanessa und Andrej beim Dinner

Anzeige

TVNOW Jennifer und Andrej in der 8. Folge von "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de