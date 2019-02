Bei Der Bachelor geht es langsam in die heiße Phase! In der vergangenen Folge durfte TV-Junggeselle Andrej Mangold (32) auf den Homedates die Wohnungen, Freunde und Familien seiner Rosenanwärterinnen kennenlernen. In der nächsten Episode geht es für den charmanten Basketballspieler und seine drei verbleibenden Ladys auf die langersehnten Dreamdates: Vor paradiesischer Kulisse verbringt der Bachelor mit jeder seiner Auserwählten ein romantisches Rendezvous. In diesem Jahr finden die Dates auf Kuba statt – und Andrej und seine Mädels sind schon total aus dem Häuschen!

Wie RTL bekannt gab, wird der 32-Jährige seinen Mädels diese Hammer-Nachricht beim letzten Gruppendate in Mexiko verkünden. Andrej will es aber anfangs noch spannend machen und lässt seine Girls erst mal raten. Erst bei den Worten "Dort gibt es exzellente Zigarren" ist auch Evanthia Benetatou, Jennifer Lange und Vanessa Prinz klar, wo die Reise hingeht – und sie kommen aus dem Kreischen gar nicht mehr raus! "Das wird auf jeden Fall noch mal einiges toppen", freut sich auch der Bachelor auf das Karibik-Abenteuer. Was er mit den drei letzten Kandidatinnen auf der Insel unternehmen wird, steht aber noch nicht fest.

Die Rosenkavaliere der vergangenen Staffeln durften mit ihren drei Auserwählten immer noch drei verschiedene Reiseziele besuchen. Sebastian Pannek (32) war 2017 mit seinen Halb-Finalistinnen zum Beispiel in St. Lucia, Colorado und Jamaika. Zum ersten Mal musste dann sein Nachfolger Daniel Völz (33) mit seinem Trip nach Vietnam im vergangenen Jahr mit einem einzigen Date-Ort für alle drei Frauen auskommen.

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange

TV NOW Andrej Mangold und Vanessa Prinz

RTL / Stefan Gregorowius Sebastian Pannek, "Der Bachelor"

